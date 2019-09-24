Япония полностью завершила торговые переговоры с США

Япония и США полностью завершили переговоры по заключению торгового соглашения. Об этом по итогам финального раунда переговоров рассказал министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

По его словам, дополнительные подробности будут объявлены в ближайшие дни. Предположительно официально о них объявят премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, пишет ТАСС.

О возможности подписания торгового соглашения Трамп заявил 25 августа. Токио планирует закупить кукурузу из США на сотни миллионов долларов.

Кроме того, документ будет касаться сельского хозяйства, отраслевых пошлин и цифровой торговли. По мнению президента США, это хорошая новость для американских фермеров.