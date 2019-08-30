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Названы сроки начала передислокации морпехов США с Окинавы на Гуам

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Фото: Global Look Press/US Marines
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Частичный перевод подразделений морской пехоты США, дислоцированных в самой южной японской префектуре Окинава, на американский остров Гуам может начаться с 2024 года. Об этом заявил губернатор Окинавы Дэнни Тамаки, который находится на Гуаме с визитом.

Всего с Окинавы планируется переместить около 5 тыс. военнослужащих из 19 тыс. Треть из них постоянно будет находиться на Гуаме, другую часть будут менять каждые полгода. Также отмечается, что для их размещения появится еще одна база под названием Кэмп-Браз, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

На острове Окинава находится большая часть американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. К примеру, в апреле военнослужащий авиабазы США Кадена на Окинаве арестован за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале сообщалось, что пьяный американский моряк залез в дом к японцу и принял душ. А в прошлом году жители Окинавы даже вышли на марш против военных баз США.

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