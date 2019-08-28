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Япония купит у США ракеты-перехватчики системы ПРО

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Фото: US NAvy/Ensign Kristin Dahlgren
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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны стоимостью $3,29 млрд.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, входит в Минобороны США), речь идет о перехватчиках SM-3 Block IIA и пусковых установках к ним Mk-29.

Отмечается, что «предлагаемая продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность США путем повышения безопасности крупного союзника».

17 августа Минобороны Японии окончательно утвердило план закупок американских истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

Всего на оборону в текущем году Япония выделила $47,5 млрд. Средства в том числе пойдут на развертывание американских комплексов ПРО Aegis Ashore, покупку истребителей F-35 и ракет-перехватчиков SM-3.

6 августа внешнеполитическое ведомство КНР призвало Южную Корею, Японию и Австралию не размещать на их территории американские ракеты средней дальности после того, как Вашингтон заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В противном случае Китай пообещал принять меры для защиты своих интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. МИД Китая выразил надежду, что американская сторона проявит осмотрительность и «не будет предпринимать шагов, нагнетающих обстановку в регионе».

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