Прямой эфир

Минобороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B

0
Фото: wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны Японии окончательно утвердило план закупок американских истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Об этом 17 августа сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что F-35B отвечает всем необходимым требованиям в качестве истребителя ближнего действия и вертикальной посадки для нужд Сил самообороны. Базироваться самолеты в случае необходимости будут на авианосцах «Идзумо» и «Кага», которые вскоре переоборудуют из вертолетоносцев.

В бюджете на 2020 финансовый год предусмотрена закупка шести таких самолетов. К 2023 году Токио планирует приобрести всего 18 машин. Стоимость одного истребителя составляет порядка $130 млн.

Всего на оборону в текущем году Япония выделила $47,5 млрд. Средства в том числе пойдут на развертывание американских комплексов ПРО Aegis Ashore, покупку истребителей F-35 и ракет-перехватчиков SM-3, пишет ТАСС.

5 августа стало известно о планах Японии создать военно-космическое подразделение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об интересе Турции к закупкам истребителей Су-35
Япония проявила интерес к программе создания истребителей F-35

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019