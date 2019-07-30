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Япония проявила интерес к программе создания истребителей F-35

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Япония выразила заинтересованность в присоединении к программе создания истребителей F-35 в качестве полноправного партнера.

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Однако, как сообщила газета Defence News в понедельник, 29 июля, со ссылкой на источники, Пентагон, вероятно, откажет ей в этом.

Издание пояснило, что есть два уровня участия в программе F-35. Первые — партнеры (Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция), а вторые — клиенты, в число которых входит и Япония.

18 июня министерство обороны Японии обратилось в Пентагон с просьбой предоставить информацию о том, как Японии перейти из клиентов в партнеры, пишет «Газета.ру».

Ожидается, что вопрос будет поднят на встрече заместителя министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд с представителями Японии.

Возможный отказ Пентагона от сотрудничества издание объясняет тем, что присоединение Японии к программе приведет к появлению аналогичных просьб от других стран.

16 июля президент США Дональд Трамп заявил о выводе Анкары из программы по истребителям, а также отметил, что не продаст Турции F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок самолетов грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены.

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