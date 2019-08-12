СМИ объяснили интерес Турции к Су-35 ее конфликтом с США

Турция после выхода из американской программы истребителей F-35 присматривается к покупке российских самолетов Су-35. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak.

18 июля стало известно, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил готовности поставить истребители Су-35 Турции в случае соответствующего интереса со стороны Анкары.

По данным турецкого издания, лица, которые занимаются закупкой вооружения, обратились к оборонному ведомству страны и предложили рассмотреть предложение России. В том случае, если военные одобрят идею закупки Су-35, Анкара инициирует начнет переговоры с «Рособоронэкспортом».

Су-35 — последний боевой самолет, который был построен на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Он способен разгоняться до 2250 км/ч на высоте 11 тыс. м.

16 июля президент США Дональд Трамп сообщил о выводе Анкары из программы по истребителям, а также отметил, что не продаст Турции F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.

4 июля сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок самолетов грабежом. По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены.