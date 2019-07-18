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В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

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Фото: Global Look Press/Altan Gocher
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МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Как пишет «РИА Новости», Анкара считает данное решение несправедливым, так как Турция является одним из основных партнеров программы F-35. Кроме того, утверждение об угрозе для истребителей со стороны российских зенитно-ракетных комплексов С-400 является безосновательным.

Наиболее очевидным признаком предвзятости и нежелания добросовестно решать возникшую проблему со стороны США ведомство называет оставшееся без ответа предложение Турции о создании рабочей группы.

Также МИД призвал Соединенные Штаты отказаться от этой ошибки, ведь она наносит непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.

Ранее на фоне поставок Анкаре новейших российских систем ПВО С-400, которые начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года, Вашингтон принял решение об исключении Турции из программы F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на совместное производство.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должно быть счастливо», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

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