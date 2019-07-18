Прямой эфир

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

0
Фото: РИА Новости/Антон Балашов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание. Об этом он сказал журналистам в четверг, 18 июля.

Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
Москва и Каир заключили контракт на поставку крупной партии истребителей

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — цитирует Чемезова «РИА Новости».

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, поскольку страна согласилась на покупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок истребителей «грабежом». По его словам, Турция уже заплатила за истребители $1.4 млрд и четыре самолета уже поставлены.

В апреле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае отказа США от поставок F-35 страна намерена закупить аналогичные самолеты в другой стране. Он отметил, что Анкара и так является партнером по программе производства F-35, участвует в проекте и заплатила за это определенную сумму.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должно быть счастливо», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Это последний боевой самолет, который был построен на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму разместят новейшие российские истребители Су-35С
Анонсировано начало серийного производства истребителей Су-57

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017