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СМИ узнали о планах Японии создать военно-космическое подразделение

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Фото: Depositphotos
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Власти Японии решили создать в стране военно-космическое подразделение Сил самообороны. Предполагается, что первая такая структура будет сформирована к 2020 году, пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание Yomiuri.

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Задачей подразделения будет мониторинг космического пространства с помощью высокочувствительного радара, оптического телескопа и специальной системы слежения, разработку которой закончат к 2023 году. Цель подразделения — противодействие возможным атакам иностранных спутников и предотвращение столкновений японских аппаратов с космическим мусором.

Численность подразделения составит 70 человек, все они пройдут предварительную подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований. Штаб-квартира структуры будет находиться на военной базе Сил самообороны в городе Футю.

Как уточняет «РИА Новости», специалисты также пройдут тренинги у ВС США, так как у Японии мало опыта в данной сфере. Кроме того, Япония перенесла сроки создания подразделения с 2022 года на 2020, чтобы сформировать военно-космические силы одновременно с США. Подразумевается, что Токио и Вашингтон будут активно сотрудничать.

Ранее в июле в Японии выразили желание присоединиться к программе создания американских истребителей F-35 в качестве полноправного партнера. Однако СМИ утверждают, что Пентагон может отказать в этом Токио.

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