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Япония с пониманием отнеслась к позиции США по ДРСМД

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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO
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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако японское правительство с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств.

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По его словам, одним из главных поводов стали «непрекращающиеся нарушения договора со стороны России, которые фиксируют США», отмечает ТАСС.

«К тому же нужно отдавать себе отчет в том, что такие ракеты сейчас разрабатывают и ставят на боевое дежурство другие страны, помимо США и России», — сказал он на пресс-конференции в пятницу, 2 августа.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты. Договор утрачивает силу со 2 августа.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

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