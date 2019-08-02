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В Совете Федерации рассказали о готовности вернуться к ДРСМД

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Несмотря на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа, Россия готова в любой момент вернуться к соглашению с США.

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Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Мы не хороним ДРСМД и готовы вернуться к нему, если это сделает американская сторона», — отметил Косачев.

По его словам, есть четкие указания президента не предпринимать практических действий, которые бы противоречили договору, пока этого не сделают США.

«Таким образом, мы полностью возлагаем вину за прекращение ДРСМД и ответственность за его возможное восстановление на американцев», — подчеркнул сенатор.

Как пояснил «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, Москва понимает, что Вашингтон не планирует возвращаться к ДРСМД на прежних основаниях.

По мнению собеседника, сейчас надо сосредоточиться на продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Опрошенные «Известиями» американские эксперты уверены, что международная безопасность после 2 августа резко не ослабнет, однако в случае развала СНВ-3 риски несопоставимо возрастут.

Подробнее — в материале «Известий»:

Призакрытая дверь: Москва не хоронит ДРСМД

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