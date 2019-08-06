Китай пообещал принять меры в случае размещения американских ракет в Азии

Китай пообещал принять меры для защиты своих интересов в случае, если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, которое во вторник, 6 августа, попало в распоряжение «РИА Новости».

«Китай не собирается безучастно смотреть, как нашим интересам наносится ущерб, а тем более не позволит, чтобы какое бы то ни было государство устраивало беспорядок возле нашего порога», — сказано в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что план США по размещению ракет негативно отразится на международной и региональной безопасности.

МИД Китая выразил надежду, что американская сторона проявит осмотрительность и «не будет предпринимать шагов, нагнетающих обстановку в регионе».

Ранее в этот же день внешнеполитическое ведомство КНР призвало Южную Корею, Японию и Австралию не размещать на их территории американские ракеты средней дальности после того, как Вашингтон заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

3 августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии, для того чтобы остановить рост влияния Китая в регионе. Как сообщало агентство Reuters, глава Пентагона отметил, что предпочтительно было бы разместить ракеты средней дальности в Азии в течение нескольких месяцев.

В Пекине полагают, что США вышли из этого договора, чтобы развязать себе руки для создания нового вооружения.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы допущенного Россией нарушения договора. При этом он не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая.