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США призвали Россию и Китай к участию в новой системе контроля вооружений

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Фото: Global Look Press/Michael Brochstein/ZUMAPRESS
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Вашингтон намерен выстроить новую систему контроля вооружений и призывает Россию и Китай присоединиться к ней. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в госдепе США.

«Президент Дональд Трамп поставил перед администрацией задачу начать новую эру контроля за вооружениями, который распространится за пределы заключенных ранее двусторонних соглашений», — говорится в сообщении госдепартамента.

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В ведомстве отметили, что США «не намерены участвовать в договоре, который Россия сознательно нарушила», имея в виду договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее 2 августа стало известно об официальном выходе Соединенных Штатов из этого договора. В МИД России подтвердили эту информацию. Китай выразил протест в связи с этим шагом Вашингтона.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

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