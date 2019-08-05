Рябков назвал США «могильщиками ДРСМД»

США стали «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина за прекращение действия сделки полностью лежит на Вашингтоне. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в понедельник, 5 августа.

По его словам, негативные последствия отказа от документа «неизбежны для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности». Рябков подчеркнул, что Россия не делит с США ответственность за ликвидацию договора, так как инициатором уничтожения ДРСМД была именно американская сторона.

«Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него. Между тем Россия последовательно и до самого последнего момента выступала в пользу его сохранения», — цитирует замминистра ТАСС.

Кроме того, подчеркнул Рябков, «именно США так и не предприняли необходимых действий по устранению нарушений ими обязательств по договору». Американские власти решили уничтожить все существующие сделки по контролю вооружений, которые не устраивают Вашингтон, приводит слова Рябкова «Интерфакс».

В связи с этим Москва вновь заявляет о своей готовности к диалогу и призывает Вашингтон проявить ответственность и отказаться от развертывания систем средней и меньшей дальности, что ранее анонсировали в Пентагоне.

«В условиях новых угроз, генерируемых США, мы, разумеется, будем принимать исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности. При этом <...> наша страна не станет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока там не появятся американские вооружения данного класса», — заключил замминистра.

В феврале 2019 года США начали процедуру выхода из договора, обвинив Россию в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Доказательств в Вашингтоне не привели, в то время как в Москве не раз опровергали обвинения американской стороны. В ответ Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. Таким образом, ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

В Соединенных Штатах договор называли устаревшей «сделкой времен холодной войны» и заявляли, что не боятся гонки вооружений с Россией, обвиняя Москву в ликвидации документа.

В МИД РФ назвали решение Вашингтона о выходе из ДРСМД ошибкой, обвинив американские власти в желании «избавиться от ограничений». В ведомстве призвали США отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности ради деэскалации напряженности в мире.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.