В США заявили об отсутствии страха перед гонкой вооружений с Россией

Вашингтон не боится гонки вооружений с Москвой после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). У американского лидера Дональда Трампа «хорошие отношения с Владимиром Путиным», заявил в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Говоря о ДРСМД, он назвал документ «сделкой времен холодной войны», сообщает 2 августа «РИА Новости». «Госсекретарь Майк Помпео обратил внимание, что ответственность лежит на России», — подчеркнул Гидли. По его словам, у России «был шанс» работать над договором и допустить американскую сторону к инспекциям. Но этого сделано не было.

США не обеспокоены возможностью гонки вооружений, указал он.

Ранее в пятницу МИД России официально объявил о прекращении действия ДРСМД со 2 августа 2019 года по инициативе США. Также эту информацию официально подтвердил госсекретарь США Майк Помпео, добавив, что вина за разрыв договора полностью лежит на России.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты. Договор утрачивал силу со 2 августа.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.