Прямой эфир

В США заявили об отсутствии страха перед гонкой вооружений с Россией

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон не боится гонки вооружений с Москвой после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). У американского лидера Дональда Трампа «хорошие отношения с Владимиром Путиным», заявил в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Призакрытая дверь: Москва не хоронит ДРСМД
Россия может вернуться к договору при соответствующей готовности США, но делает ставку на продление СНВ-3

Говоря о ДРСМД, он назвал документ «сделкой времен холодной войны», сообщает 2 августа «РИА Новости». «Госсекретарь Майк Помпео обратил внимание, что ответственность лежит на России», — подчеркнул Гидли. По его словам, у России «был шанс» работать над договором и допустить американскую сторону к инспекциям. Но этого сделано не было.

США не обеспокоены возможностью гонки вооружений, указал он.

Ранее в пятницу МИД России официально объявил о прекращении действия ДРСМД со 2 августа 2019 года по инициативе США. Также эту информацию официально подтвердил госсекретарь США Майк Помпео, добавив, что вина за разрыв договора полностью лежит на России.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты. Договор утрачивал силу со 2 августа.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рябков рассказал об «органической неприспособленности» США к компромиссам»
Польша поддержала выход Соединенных Штатов из ДРСМД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017