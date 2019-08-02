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Рябков рассказал об «органической неприспособленности» США к компромиссам»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о трудностях обсуждения с США таких проблем, как денуклеаризация и контроль над вооружениями. В интервью «Интерфаксу» в пятницу, 2 августа, дипломат отметил, что США неспособны к диалогу.

«Договоренность — это всегда баланс интересов, это совокупность шагов навстречу друг другу. США сегодня, по-моему, органически не приспособлены ни к каким шагам навстречу кому бы то ни было», — сказал Рябков.

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Из-за этого, по его словам, сложно предметно обсуждать идеи о создании какого-то нового договора о контроле над распространением вооружений. Замминистра добавил, что с американской стороны не чувствуется «готовности хотя бы минимально принять в расчет» позицию Москвы.

Ранее 2 августа в госдепе США сообщили, что будут выстраивать новую систему контроля вооружений, и предложили России и Китаю участвовать в ней. Это заявление последовало за официальным выходом Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США в феврале начали подготовку к выходу из договора, обвинив Москву в невыполнении его пунктов из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

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