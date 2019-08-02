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В Госдуме обвинили США в попытке втянуть Россию в гонку вооружений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе связан с попыткой втянуть Россию в гонку вооружений, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее 2 августа стало известно об официальном выходе Соединенных Штатов из этого договора. В МИД России подтвердили данную информацию. Китай выразил протест в связи с этим шагом Вашингтона. В свою очередь, в Госдепе США заявили, что Вашингтон намерен выстроить новую систему контроля вооружений, и призвали Россию и Китай присоединиться.

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Выйдя из ДРСМД, Вашингтон развязал себе руки. Теперь США законно смогут размещать такие вооружения в Европе, ставя местных жителей под возможный ответный удар Москвы, сказал депутат Красов.

«США и раньше размещали в Европе запрещенное договором оружие. Речь идет о пусковых установках Мk-41, на которых могут размещаться крылатые ракеты и ракеты-мишени. Также есть проблема беспилотников, которые попадали под действие договора», — отметил парламентарий.

Если бы США в самом деле были заинтересованы в контроле над вооружениями, то ДРСМД можно было бы сохранить и привлечь к нему Китай. Но американцам был не нужен договор в принципе, подчеркнул Красов.

Именно американцы вышли из договора, не смотря на то, что Россия неоднократно предлагала сесть за стол переговор и сохранить действие этого документа в области международной безопасности, заключил политик.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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