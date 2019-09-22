Японский журналист поразился отзывчивости россиян

Японский журналист издания Sankei Shimbun Юити Онода стал жертвой карманников во время визита в петербургский Эрмитаж, однако поблагодарил россиян, которые ему помогли после этой неприятности.

По словам мужчины, ущерб от действий воришек оказался небольшой, так как они не сумели воспользоваться банковскими картами. Тем не менее Онода остался посреди Петербурга совсем без денег.

«Но мир не без добрых людей. Я поехал на такси в полицию и рассказал таксисту, что меня обокрали. Он довез меня бесплатно!» — рассказал японец.

Кроме того, в украденном кошельке оказался и билет на автобус, но кассир вспомнила, что Онода покупал его утром, и подарила ему талон на две поездки.

«Также она сказала: «Надеюсь, вы не начнете ненавидеть за это Россию», — вспоминает журналист.

Он отметил, что в России очень сильна взаимовыручка и люди умеют сочувствовать чужим неприятностям.

22 сентября сообщалось, что японский бизнесмен оценил развитие транспортной системы в Москве.