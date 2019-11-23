Клубная карта: почему G20 стала работать эффективнее ООН

«Большая двадцатка» стала эффективной площадкой для обсуждения острых политических и экономических вопросов . К такому выводу на заседании в японском городе Нагоя пришли министры иностранных дел стран G20. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, в современных непростых условиях «группа двадцати» из-за широкой страновой представленности стала наиболее оптимальным форматом для поиска решений и обсуждения проблем мировой экономики и глобальной торговли. Помимо участия в общей программе, шеф российской дипломатии провел ряд двусторонних переговоров, в частности с будущим послом США в РФ Джоном Салливаном.

Равные среди равных

Клуб G20, созданный в далеком 1999-м на уровне министерств финансов и центральных банков как реакция на кризис в глобальной экономике, после 2008 года, когда форум впервые решили проводить при участии лидеров государств, стал одной из ключевых мировых дискуссионных площадок. Как заявил недавно Сергей Лавров на Форуме мира в Париже, политизация некогда сугубо финансово-экономической структуры связана с тем, что многие страны хотят быть услышанными в мировых политических дискуссиях. А попытки диктата со стороны государств Запада в традиционных международных институтах заставляют развивающиеся регионы всё больше смотреть в сторону тех площадок, где равноправие нельзя интерпретировать двусмысленно.

Как рассказал Сергей Лавров журналистам по итогам заседания, в Нагое участники затронули вопросы в сфере глобального управления и мировой торговли, обсудили цели устойчивого развития, а также отдельно остановились на проблемах Африки, которой была отведена целая сессия.

— Глобальное управление нуждается, конечно же, в совершенствовании, учитывая те проблемы, которые есть в мировой экономике, мировой торговой системе. И с этой точки зрения формат «группы двадцати» является оптимальным. Здесь представлены и страны БРИКС, и страны «семерки», и другие страны, которые обеспечивают представленность цивилизационного многообразия современного мира, — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что ведется непростая, но крайне важная работа, которая «помогает заранее выносить на обсуждение, находить общеприемлемые подходы к тем проблемам, которые уже в международно-правовом смысле» будут решаться в традиционных мировых структурах, включая МВФ, Всемирный банк и ВТО.

лавр Фото: РИА Новости/ТАСС/Александр Щербак

По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, залог успеха G20 — в ее уникальности. Ведь здесь в отличие от той же «большой семерки» представлены страны с разными политическими, экономическими и культурными традициями. А сам формат предполагает как закрытые встречи и открытые сессии, так и двусторонние переговоры. Депутат пояснил «Известиям»: самое важное, что эта площадка дает возможность ведущим странам мира обменяться мнениями по наиболее острым политическим и экономическим вопросам и она при всем желании не может превратиться в клуб по интересам только лишь западных государств.

Именно в обсуждении и равноправных дискуссиях и заключается основная ценность «большой двадцатки», считает доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог Кирилл Коктыш.

— Вода всегда ищет себе путь. Если традиционное русло не справляется, возникает дополнительное . Любая новая ситуация, а сейчас в мире слишком много новых ситуаций и высокий уровень неопределенности, требует обсуждения и выработки какого-то совместного видения. И клубная структура подходит для этого зачастую гораздо больше, нежели привычная иерархическая. Очень удобно, когда есть возможность обсуждать многие острые моменты, не входя в формальные отношения, — сказал «Известиям» эксперт.

Впрочем, считать G20 какой-то альтернативой традиционным институтам, тем более — ООН, было бы неверным, уверен политолог. По его мнению, речь идет о дополнительной и вспомогательной функции подобных площадок.

— Из клуба невозможно исключить, он принципиально неиерархичен и ни у кого из участников нет никаких привилегий. В этом плане он пригоден именно для обсуждения позиций, ведь дискуссия возможна только среди равных. То есть это не инструмент принятия решений — эта прерогатива остается за традиционными структурами . Но как показывает нынешняя ситуация, обсуждать и решать одновременно в последнее время плохо получается, — добавил Кирилл Коктыш.

Вежливые люди

По мнению российской стороны, встреча «группы двадцати» на уровне лидеров стран-участниц в Осаке 28–29 июня увенчалась определенными успехами. Принятая летом декларация подтвердила приверженность G20 многосторонним подходам в международных отношениях, поощрению взаимной торговли, инвестициям в инфраструктурные проекты, борьбе с изменением климата, противодействию коррупции и другим важным мировым вопросам. Отдельное внимание во время японского председательства было уделено цифровой повестке: ведь кому как не японцам задавать тренды в общении с искусственным интеллектом.

И хотя лидеры «двадцатки» весьма усердно потрудились в Осаке над мировым благополучием, работа клуба на этом в 2020 году не закончилась. И чтобы министры иностранных дел — уже в Нагое — могли как можно эффективнее подводить итоги настоящего и заглядывать в будущее, принимающая сторона изо всех сил постаралась создать для участников максимально комфортные условия.

Настраивать глав делегаций на конструктивный, а главное — позитивный лад начали с вечера пятницы. Привилегия открывать министерскую встречу торжественным ужином выпала на долю старейшего ресторана в Нагое — Kawabun, который принял первых посетителей еще 400 лет назад. И чтобы ничто не могло потревожить участников мероприятия, местные власти заранее перекрыли все подступы к основным точкам сбора «двадцатки».

g20 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Зачастую саммиты G20 — на каком бы уровне они ни проводились — притягивают толпы антиглобалистов, а также сторонников всего хорошего и противников всего плохого. Японцы, конечно, об этом знали. Расставленные на каждом перекрестке многочисленные полицейские, вооружившись жезлами, учтиво, каждый раз кланяясь, указывали прохожим направление их дальнейшей прогулки . Прорвать широко раскинувшееся оцепление мог только специальный бейдж, чудодейственная магия которого выводила вежливость стражей правопорядка на какой-то недосягаемый уровень и заставляла расступиться, отвешивая отточенные поклоны. Гости Нагои в какой-то момент ловили себя на мысли, что от такой концентрации любезности и сами, пусть и не так умеючи начали направо и налево раскланиваться.

О протестном сопровождении подобных заседаний напоминали лишь местные националисты (отчего-то забыв про курильский вопрос, они требовали островов от Китая и Южной Кореи) и обеспокоенные судьбой Гонконга граждане. Причем последние, переживая за свободу гонконгских студентов, вооружились японскими и американскими флагами. И даже если где-то в Нагое еще и были активисты, то вряд ли кто-то из министров G20 их услышал бы, если только не захотел перед пленарными сессиями прогуляться вглубь жилых кварталов города.

Переговоры на полях

Помимо общей программы, у Сергея Лаврова была и собственная. Еще в пятницу вечером шеф российской дипломатии провел переговоры с коллегой из Японии, а уже в субботу встретился с главами МИД Китая и Испании — Ван И и Жозепом Боррелем.

Как и предполагалось, с Тосимицу Мотэги была затронута проблема мирного договора между Москвой и Токио и тема Курильских островов. И хотя для России принадлежность Курил вовсе и не вопрос, недавно назначенный глава МИД Японии явно не мог его не поставить. Как заявил Сергей Лавров, РФ заинтересована в развитии добрососедских отношений с Японией во всех без исключения сферах.

— Мы искренне хотим решить все проблемы, которые между нами еще остаются, включая, конечно, вопрос о мирном договоре, — заверил шеф российской дипломатии японского коллегу.

Тосимицу Мотэги, в свою очередь, отметил, что намерен в ближайшее время посетить Москву, где планирует более обстоятельно обсудить вопросы сотрудничества и различные проблемные точки в двусторонних отношениях.

И хотя переговоры прошли в закрытом режиме, из протокольной части всё было довольно ясно: Россия и Япония, несмотря на незначительные подвижки, по-прежнему далеки от мирного договора. Впрочем, это не мешает странам наращивать сотрудничество и даже запускать программы по совместному освоению Южных Курил. Главное сейчас, по мнению Сергея Лаврова, «наладить такой процесс нашего сотрудничества, который позволит вывести отношения на качественно новый уровень», ведь «в условиях качественно продвинутых отношений любые проблемы будет решать гораздо легче».

Встреча с китайским министром Ван И в отличие от переговоров с главой японского ведомства была больше не про проблемы, а про кооперацию . Как отметил сам Сергей Лавров, контакты между Москвой и Пекином регулярные, а сотрудничество тесное. Поэтому главная цель беседы глав МИД РФ и КНР, по словам Ван И, состояла в этом, чтобы наметить — какое позитивное развитие ждет российско-китайские отношения в 2021 году. Тем более, напомнил министр Китая, грядет 75-летие Победы над фашизмом, а это событие надо, конечно, отмечать вместе.

п20 Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в отеле «Нагоя Канко» в Нагое, Япония Фото: РИА Новости/ТАСС/Александр Щербак

Переговоры с Жозепом Боррелем, который пока исполняет обязанности главы МИД Испании, а вскоре сменит Федерику Могерини на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, имели важное значение для будущего . Ведь уже в ближайшее время испанский политик станет одним из тех, с кем Москве предстоит не раз дискутировать о состоянии отношений России и ЕС после окончательного завершения политических перестановок в Брюсселе.

Пожалуй, наибольший интерес вызвала внеплановая беседа с замгоссекретаря США Джоном Салливаном , которого Майк Помпео отправил в Нагою вместо себя. Как сообщили журналистам в российской делегации, «в графике Лаврова — встреча на полях СМИД «двадцатки» в Японии с Салливаном». Интриги добавлял тот факт, что совсем скоро американский дипломат должен отправиться в Москву послом, и предварительно Россия уже согласилась на его кандидатуру. Впрочем, стал ли этот диалог самым интересным, вряд ли кто-то доподлинно узнает. Российско-американские переговоры были полностью закрыты для прессы, включая даже фотографов.

По словам Сергея Лаврова, который лишь немного приоткрыл тайну беседы с Джоном Салливаном, диалог велся о том, «как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях» . Кроме того, стороны подтвердили поддержку G20, которая «создает хорошую площадку для достижения общеприемлемых договоренностей».

Между тем японское председательство в «большой двадцатке» подходит к концу. В 2021 году собирать крупнейшие экономики мира будет Саудовская Аравия.