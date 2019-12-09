СМИ сообщили о встрече Лаврова и Трампа 10 декабря

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа ожидается 10 декабря в Вашингтоне. Об этом 9 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.

«Предполагается рассмотреть широкий круг вопросов текущего состояния и дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные темы международной повестки дня», — сказал он.

Ранее, 5 декабря, в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Лавров может посетить США 10 декабря. 7 декабря появилось сообщение о том, что госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с Лавровым российско-американские отношения, контроль над вооружениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

В предыдущий раз российский министр иностранных дел посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Тогда он встретился с американскими президентом Дональдом Трампом и тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном.