Трамп обсудит с Лавровым двусторонние отношения

Американский президент Дональд Трамп обсудит с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отношения двух стран во вторник, 10 декабря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Президент Трамп встретится с госсекретарем Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения состояния двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лаврова пригласил Помпео. На встрече будут обсуждаться события на Украине и в Сирии, а также другие моменты, связанные с напряженными отношениями США и России.

Так, возможной темой разговора может стать контроль за вооружениями и в первую очередь скорое окончание действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

В российском МИДе накануне переговоров также обратили внимание и на тему кибербезопасности и напомнили, что Москва давно предлагает Вашингтону наладить профессиональный диалог по этой теме, сообщает «РИА Новости».

Последний раз российский министр иностранных дел посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Он встретился с Трампом и Рексом Тиллерсоном, который тогда был госсекретарем.

23 ноября глава МИД РФ встречался с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном в японском городе Нагое, где прошло совещание глав дипломатических ведомств стран G20. По словам Лаврова, он обсудил с Салливаном решение проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.