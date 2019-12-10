Прямой эфир

Трамп обсудит с Лавровым двусторонние отношения

0
Фото: REUTERS/Remo Casilli
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Дональд Трамп обсудит с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отношения двух стран во вторник, 10 декабря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Смирные инициативы: в Париже обсудили угрозы миропорядку
Сергей Лавров призвал Запад учитывать интересы многополярного мира

«Президент Трамп встретится с госсекретарем Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения состояния двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лаврова пригласил Помпео. На встрече будут обсуждаться события на Украине и в Сирии, а также другие моменты, связанные с напряженными отношениями США и России.

Так, возможной темой разговора может стать контроль за вооружениями и в первую очередь скорое окончание действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

В российском МИДе накануне переговоров также обратили внимание и на тему кибербезопасности и напомнили, что Москва давно предлагает Вашингтону наладить профессиональный диалог по этой теме, сообщает «РИА Новости».

Последний раз российский министр иностранных дел посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Он встретился с Трампом и Рексом Тиллерсоном, который тогда был госсекретарем.

23 ноября глава МИД РФ встречался с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном в японском городе Нагое, где прошло совещание глав дипломатических ведомств стран G20. По словам Лаврова, он обсудил с Салливаном решение проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о встрече Лаврова и Трампа 10 декабря
Стала известна дата встречи Помпео с Лавровым в Вашингтоне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019