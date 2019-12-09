Стала известна дата встречи Помпео с Лавровым в Вашингтоне

Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник, 10 декабря, в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп.

Сообщается, что переговоры начнутся в 10.30 по местному времени (18.30 мск).

Министры проведут также совместную пресс-конференцию, которая запланирована на 13.15 по местному времени (21.15 мск).

Ранее, 7 декабря, представитель администрации США сообщил, что Помпео планирует обсудить с Лавровым в Вашингтоне российско-американские отношения, контроль над вооружениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине.