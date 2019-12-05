Путин предложил США продлить договор о СНВ-3 без предварительных условий

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 5 декабря, что Россия готова до конца года без предварительных условий продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По словам главы государства, Россия готова на продление данного соглашения незамедлительно, чтобы потом «не было никакого двойного-тройного толкования» по поводу российской позиции на этот счет, передает ТАСС.

Путин напомнил, что срок действия договора скоро истекает.

«Все наши предложения (находятся) на столе по продлению этого договора, никакой реакции пока мы от партнеров не получили», — отметил президент России.

13 октября Путин рассказал о последствиях непродления СНВ-3. По его словам, мир станет не только более опасным, но и менее предсказуемым. Президент отметил, что договор на сегодняшний день остается «практически последним инструментом ограничения гонки вооружений».

Действие СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Документ был подписан в 2010 году и на данный момент является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «всё новое оружие России».