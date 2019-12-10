США выразили надежду на рост товарооборота с РФ вопреки санкциям

США рассчитывают на рост товарооборота с Россией, несмотря на санкции против Москвы, заявил во вторник, 10 декабря, американский госсекретарь Майк Помпео.

По итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне Помпео также анонсировал важные сообщения об экономическом сотрудничестве двух стран.

Лавров в свою очередь отметил, что несмотря на санкции, которые вредят обеим сторонам, при президенте США Дональде Трампе товарооборот между Москвой и Вашингтоном увеличился до $27 млрд в год.

«Торговля двусторонняя <…> уверенно росла — с уровня в $20 млрд, на который этот объем торговый низвел президент Обама, до уровня в 27 млрд, это почти на одну треть увеличение, и это означает новые рабочие места в обеих странах и рост прибыли производителей», — цитирует его «РИА Новости».

Российский министр добавил, что при дополнительных стимулах результаты могут быть еще лучше.

Сергей Лавров прибыл с визитом в США ранее во вторник. Помимо встречи с Помпео, у него запланированы переговоры с Дональдом Трампом. Ожидается, что стороны обсудят вопрос контроля над вооружениями, обеспечение безопасности в ходе выборов, а также национальную безопасность.