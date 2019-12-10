Лавров рассказал об «аррогантных высказываниях» Уилана

Гражданин США Пол Уилан, которого в России обвиняют в шпионаже, ведет себя вызывающе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео во вторник, 10 декабря.

Лавров не исключил, что подобное поведение может быть тактикой, выбранной адвокатами, передает «Интерфакс». По словам министра, американец угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В частности, Уилан «грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания», отметил Лавров.

Комментируя вопрос о здоровье Уилана, министр подчеркнул, что американца регулярно осматривают врачи. Кроме того, после жалоб на паховую грыжу ему предложили операцию, однако он отказался от хирургического вмешательства.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года. В ФСБ уточнили, что его арестовали во время шпионской акции. В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фабула дела не раскрывается из соображений секретности. Известно, что американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

23 августа во время заседания суда Уилан пожаловался на самочувствие, ему вызвали скорую помощь, но врачи не нашли оснований для госпитализации. Сам американец в зале суда заявил, что травму ему нанесли в СИЗО, а к заседанию он не был готов. В тот же день американское посольство запросило срочный консульский доступ к нему. 30 августа следствие предъявило американцу окончательное обвинение в шпионаже.

17 октября пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения следствия, заявив, что факт шпионской деятельности Уилана хорошо задокументирован. Кроме того, по ее словам, представители США в ходе рабочих контактов с Москвой ни разу не оспаривали этот факт. 23 октября палата представителей конгресса США приняла не имеющую обязательной силы резолюцию, призывающую российские власти либо предоставить доказательства противоправных действий со стороны Пола Уилана, либо освободить его.