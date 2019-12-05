МИД подтвердил объявление болгарского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел России подтвердило объявление болгарского дипломата персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 5 декабря.

Соответствующая нота вручена послу Болгарии в России Атанасу Крыстину, отметили в МИДе. Имя дипломата, попавшего под санкции, не называется, известно, что он занимает в болгарском посольстве должность советника.

Действия российской стороны стали ответом на аналогичный шаг Болгарии в октябре 2019 года.

Ранее 5 декабря источник в МИД России рассказал, что Москва выслала болгарского дипломата в качестве зеркального ответа на действия Софии.

28 октября стало известно, что власти Болгарии намерены выслать из страны российского дипломата, заподозренного в шпионаже в пользу РФ. По сообщениям СМИ, дипломат на тот момент уже покинул Болгарию, но российское посольство эту информацию не прокомментировало.

Прокуратура Болгарии опубликовала сообщение о том, что российский дипломат с сентября 2018 года проводил разведывательную деятельность в пользу спецслужб РФ. Сообщалось, что он встречался с высокопоставленными должностными лицами для получения секретной информации, связанной с Болгарией, ЕС и НАТО.