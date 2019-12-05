Прямой эфир

СМИ сообщили о высылке болгарского дипломата из России

0
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва выслала дипломата из Болгарии в ответ на действия Софии. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил источник ТАСС в Министерстве иностранных дел РФ.

Букет шпионов: Москва обеспокоена задержаниями в Болгарии
Совет Федерации направил запрос в МИД республики в связи с задержанием в Софии членов движения «Русофилы»

«Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали», — приводит агентство его слова.

28 октября стало известно, что власти Болгарии намерены выслать из страны российского дипломата, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. По сообщениям СМИ, 25 октября, состоялась встреча представителей МИД Болгарии и российской стороны, на которой и прозвучало требование.

По данным журналистов, дипломат уже покинул Болгарию. При этом посольство России в стране эту информацию не прокомментировало.

До этого 28 октября прокуратура Болгарии опубликовала сообщение о том, что российский дипломат с сентября 2018 года проводил разведывательную деятельность в пользу спецслужб РФ. Сообщалось, что он проводил встречи с высокопоставленными должностными лицами для получения секретной информации, связанной с Болгарией, ЕС и НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Премьер Болгарии отреагировал на слова Путина о «Турецком потоке»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019