СМИ сообщили о высылке болгарского дипломата из России

Москва выслала дипломата из Болгарии в ответ на действия Софии. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил источник ТАСС в Министерстве иностранных дел РФ.

«Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали», — приводит агентство его слова.

28 октября стало известно, что власти Болгарии намерены выслать из страны российского дипломата, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. По сообщениям СМИ, 25 октября, состоялась встреча представителей МИД Болгарии и российской стороны, на которой и прозвучало требование.

По данным журналистов, дипломат уже покинул Болгарию. При этом посольство России в стране эту информацию не прокомментировало.

До этого 28 октября прокуратура Болгарии опубликовала сообщение о том, что российский дипломат с сентября 2018 года проводил разведывательную деятельность в пользу спецслужб РФ. Сообщалось, что он проводил встречи с высокопоставленными должностными лицами для получения секретной информации, связанной с Болгарией, ЕС и НАТО.