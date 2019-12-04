Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»

Ход строительных работ на территории Болгарии по продолжению газопровода «Турецкий поток» затягивается. Об этом на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, болгарская сторона сознательно затягивает реализацию данного проекта на своей территории. При этом Москва неоднократно просила Софию ускориться с ходом работ, добавил он.

«Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы», — цитирует президента России «Интерфакс». Укладка труб продолжения «Турецкого потока» на территории Сербии будет закончена в ближайшие недели, добавил Путин.

Российский лидер заявил о достижении договоренностей об увеличении мощности от 750 млн до 2 млрд кубометров подземных газовых хранилищ на территории Сербии, отмечает «Газета.ру».

Ранее в среду Вучич заявил, что строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» практически завершено.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.