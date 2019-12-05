Прямой эфир

Премьер Болгарии отреагировал на слова Путина о «Турецком потоке»

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ответил на словa президентa России Владимира Путинa о том, что София сознательно затягивает реализацию проектa «Турецкий поток».

Связанные одной веткой: Болгария ждет российский газ
Для реализации проекта «Турецкий поток» по территории страны София должна получить надежные гарантии от Еврокомиссии

По словам премьерa, Болгария задержалa строительство ветки газопроводa из-за «обязательных процедур» Евросоюзa.

«Мы строим в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры», — цитирует Борисова телеканала BTV.

Премьер-министр выразил надежду, что газопровод заработает к концу 2020 года. По его словам, когда строительство завершится, Болгария станет «единственной быстрой и хорошей альтернативой» для российского газа.

Ранее, 4 декабря, на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем Путин предположил, что Болгария задержала строительство трубопровода из-за давления со стороны. Также российский лидер напомнил, что после срыва болгарской стороной «Южного потока» София неоднократно обращалась с просьбой во что бы то ни стало реализовать «Турецкий поток».

В свою очередь Вучич заявил, что строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» практически завершено.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Участок «Турецкого потока» под Дунаем построили в рекордные сроки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019