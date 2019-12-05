Премьер Болгарии отреагировал на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ответил на словa президентa России Владимира Путинa о том, что София сознательно затягивает реализацию проектa «Турецкий поток».

По словам премьерa, Болгария задержалa строительство ветки газопроводa из-за «обязательных процедур» Евросоюзa.

«Мы строим в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры», — цитирует Борисова телеканала BTV.

Премьер-министр выразил надежду, что газопровод заработает к концу 2020 года. По его словам, когда строительство завершится, Болгария станет «единственной быстрой и хорошей альтернативой» для российского газа.

Ранее, 4 декабря, на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем Путин предположил, что Болгария задержала строительство трубопровода из-за давления со стороны. Также российский лидер напомнил, что после срыва болгарской стороной «Южного потока» София неоднократно обращалась с просьбой во что бы то ни стало реализовать «Турецкий поток».

В свою очередь Вучич заявил, что строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» практически завершено.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.