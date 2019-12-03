МИД назвал кампанией по дезинформации заявления о невиновности Уилана

Попытки США продвигать тезис о том, что российские власти «без вины» держат под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, являются очередной массированной кампанией по дезинформации, нацеленной на очернение образа России. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном 3 декабря на сайте ведомства.

«Продолжаем фиксировать попытки официального Вашингтона как напрямую, так и через подконтрольные СМИ продвигать тезис о том, что российские власти якобы «без вины» содержат в заключении гражданина США и еще трех западных стран Пола Уилана, арестованного за шпионаж, и не оказывают ему надлежащую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что факт его шпионской деятельности задокументирован. Также там отметили, что Уилан знакомится с материалами своего дела с 4 сентября, сознательно затягивая чтение, хотя сроки начала суда, где будут представлены доказательства вины, зависят именно от завершения этого процесса.

Также в МИДе отметили, что дипломаты из США, Великобритании, Ирландии и Канады имеют доступ к Уилану и знают, что публичные заявления об издевательствах и угрозе жизни в следственном изоляторе не более чем создание искусственной шумихи вокруг себя. В ведомстве добавили, что Уилан получает медицинскую помощь не только от врачей следственного изолятора, но и от специалистов городских медицинских учреждений.

«Так, в сентябре для него было организовано всестороннее обследование в одной из московских клиник, не выявившее опасных заболеваний. Для устранения небольшого недомогания предложено провести операцию, от которой он, однако, сам отказался, решив ограничиться медикаментозным лечением. Так что здоровью Уилана ничто не угрожает, а симуляция, к которой он периодически прибегает, видимо, входит в курс подготовки сотрудников американской разведки», — говорится в заявлении МИДа.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года. В ФСБ уточнили, что его арестовали во время шпионской акции. В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фабула дела не раскрывается из соображений секретности. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

23 августа во время заседания суда Уилан пожаловался на самочувствие, ему вызвали «скорую», однако врачи отказались госпитализировать его ввиду отсутствия на то оснований. Сам американец в зале суда заявил, что травму ему нанесли в СИЗО, а к заседанию он не был готов. В тот же день американское посольство запросило срочный консульский доступ к нему. 30 августа следствие предъявило американцу окончательное обвинение в шпионаже.

17 октября пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения следствия, заявив, что факт шпионской деятельности Уилана хорошо задокументирован. Кроме того, по ее словам, представители США в ходе рабочих контактов с Москвой ни разу не оспаривали этот факт. 23 октября палата представителей конгресса США приняла не имеющую обязательной силы резолюцию, призывающую российские власти либо предоставить доказательства противоправных действий со стороны Пола Уилана, либо освободить его.