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Помпео заявил о необходимости улучшения отношений России и США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Отношения России и США должны стать лучше, считает американский госсекретарь Майк Помпео. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС по итогам встречи Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Наши отношения — России и США — должны быть лучше, чем были в последние несколько лет», — сказал шеф американской дипломатии, добавив, что обе страны работали над этим вопросом после его визита в Москву весной.

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По словам Помпео, по итогам встречи он договорился с Лавровым продолжать дипломатическую работу между странами и «поддерживать контакты».

Кроме того, представители России и США обсудили урегулирование ситуации в Сирийском регионе.

«По Сирии мы работаем над внедрением резолюции 2254. Это резолюция ООН. И мы считаем, что нет военного решения и что Сирия не должна стать убежищем для террористических групп и ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. — Ред.)», — приводит его слова «РИА Новости».

Помпео в ходе пресс-конференции отметил, что затронул в разговоре с Лавровым важность соблюдения санкций против КНДР, а также сотрудничество обеих стран в отношении Афганистана.

Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом в 00:50 по местному времени (8:50 мск) во вторник. Визит российского министра в США продлится менее суток. Помимо встречи с Помпео, у Лаврова запланированы переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

7 декабря появилось сообщение о том, что Помпео планирует обсудить с Лавровым российско-американские отношения, контроль над вооружениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

В предыдущий раз российский министр иностранных дел посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Тогда он встретился с Трампом и тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

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