В Токио подтвердили запуск двух ракет из КНДР в сторону Японского моря

В Токио считают, что КНДР накануне запустили две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом 3 марта сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра обороны Японии Таро Коно.

По данным южнокорейских военных, они пролетели около 240 км и достигли высоты примерно в 35 км.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском, а также выразил большое «удовлетворение тем, что артиллеристы готовы быстро реагировать на любые обстоятельства и отлично выполнять свои боевые обязанности», говорится в публикации.

2 марта в южнокорейском Комитете начальников штабов сообщили, что Северная Корея осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Пуски были произведены из района города Вонсан.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет продолжать разработку стратегического оружия. Он отметил, что это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.