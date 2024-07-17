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В Чили пять человек погибли в результате стрельбы

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Фото: RBB/Bryan Gálvez
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По меньшей мере пять человек погибли и семь пострадали в результате перестрелки в пригороде столицы Чили. Об этом 16 июля сообщила радиостанция BioBio.

Отмечается, что полиция задержала шесть человек. По предварительным данным, перестрелка началась из-за конфликта между участниками празднования, которое проходило на частном участке. При этом большинство присутствовавших были иностранцами.

После инцидента оппозиционная партия «Независимый демократический союз» потребовала отставки министра внутренних дел Чили Каролины Тоа и ее заместителей из-за участившихся убийств в столичном округе.

«Мы требуем от президента Габриэля Борича послать убедительный сигнал стране и незамедлительно убрать с поста главы МВД Каролину Тоа и заместителей министра Мануэля Монсальве и Эдуардо Вергару в связи с очевидной ответственностью за провал внедренной стратегии по борьбе с кризисом [в сфере безопасности]», — приводит радиостанция заявление законодателей из этой партии.

Ранее в этот день четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате перестрелки около мечети в Вади аль-Кабир на востоке Омана.

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