Прямой эфир
Сюжет:

Сестра Ким Чен Ына назвала самообороной запуск снарядов КНДР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сестра лидера Северной Кореи и первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон назвала запуск снарядов на учениях актом самообороны. Об этом во вторник, 3 марта, сообщило агентство Yonhap.

Алармизм крепчал: что КНДР готовит США к Новому году
Пхеньян подозревают в скором запуске межконтинентальной ракеты

По ее словам, реакция Южной Кореи только усугубит ситуацию и усилит недоверие Пхеньяна к Сеулу. Кроме того, по мнению Ким, соседнему государству не стоит выступать против стрельб КНДР, так как страна сама проводит ежегодные совместные с США учения.

«В конце концов, это означает, что они должны быть подготовлены в военном отношении, и мы не должны проводить военные учения», — объяснила сестра Ким Чен Ына.

В понедельник КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. По мнению экспертов, проведен пуск баллистических ракет ближнего действия.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит разработку стратегического оружия. Это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, отметил глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снаряды КНДР не достигли исключительной экономической зоны Японии
Ким Чен Ын провел первые с начала года военные учения армии КНДР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020