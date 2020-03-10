В КНДР прошли учения дальнобойной артиллерии

КНДР 9 марта провела учения с целью проверки способности дальнобойной артиллерии нанести внезапный военный контрудар. Они прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает во вторник, 10 марта, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, Ким Чен Ын «выразил большое удовлетворение результатом учений и высоко оценил полную операционную и мобилизационную готовность фронтовых дальнобойных артиллерийских подразделений».

Лидер КНДР поставил задачу продолжать усиленную подготовку артиллеристов, чтобы «превратить артиллерию народной армии в самый мощный в мире род войск, которого боятся все», говорится в сообщении ЦТАК.

9 марта южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил о том, что в понедельник в 07:36 по местному времени (01:36 мск) из района города Сондок в провинции Хамгён-Пукто КНДР запустила в сторону моря три снаряда малой дальности, пишет ТАСС. По данным южнокорейских военных, выпущенные снаряды пролетели 200 км и достигли максимальной высоты в 50 км.

2 марта КНДР также запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. По мнению экспертов, был проведен пуск баллистических ракет ближнего действия. Южнокорейские военные заявили, что снаряды пролетели около 240 км и достигли высоты примерно в 35 км.

Сестра лидера Северной Кореи и первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон назвала запуск снарядов актом самообороны.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит разработку стратегического оружия. Это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, отметил глава государства.