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В КНДР прошли учения дальнобойной артиллерии

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Фото: TASS/Zuma
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КНДР 9 марта провела учения с целью проверки способности дальнобойной артиллерии нанести внезапный военный контрудар. Они прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает во вторник, 10 марта, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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По информации агентства, Ким Чен Ын «выразил большое удовлетворение результатом учений и высоко оценил полную операционную и мобилизационную готовность фронтовых дальнобойных артиллерийских подразделений».

Лидер КНДР поставил задачу продолжать усиленную подготовку артиллеристов, чтобы «превратить артиллерию народной армии в самый мощный в мире род войск, которого боятся все», говорится в сообщении ЦТАК.

9 марта южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил о том, что в понедельник в 07:36 по местному времени (01:36 мск) из района города Сондок в провинции Хамгён-Пукто КНДР запустила в сторону моря три снаряда малой дальности, пишет ТАСС. По данным южнокорейских военных, выпущенные снаряды пролетели 200 км и достигли максимальной высоты в 50 км.

2 марта КНДР также запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. По мнению экспертов, был проведен пуск баллистических ракет ближнего действия. Южнокорейские военные заявили, что снаряды пролетели около 240 км и достигли высоты примерно в 35 км.

Сестра лидера Северной Кореи и первый заместитель главы департамента центрального комитета Трудовой партии Ким Ё Чжон назвала запуск снарядов актом самообороны.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит разработку стратегического оружия. Это будет продолжаться до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, отметил глава государства.

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