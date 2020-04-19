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Трамп рассказал о «хорошем» письме от Ким Чен Ына

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Фото: KCNA/via REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп рассказал на брифинге 18 апреля, что получил хорошее письмо от председателя КНДР Ким Чен Ына. Трансляция выступления велась в Twitter Белого дома.

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«Недавно я получил от него [Ким Чен Ына] хорошее письмо. Я думаю, что у нас все хорошо», — отметил президент США, не упомянув деталей послания.

При этом Трамп считает, что если бы он не возглавил страну, то Штаты воевали бы с Северной Корей. Он также подчеркнул, что знает об испытаниях ракет малой дальности, которые проводятся северокорейскими военными.

1 января лидер КНДР заявил, что страна будет продолжать разрабатывать ядерное оружие до тех пор, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не прекратится.

По словам постоянного представителя КНДР при ООН Кима Сона, тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США.

США и КНДР начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит Трампа и Ким Чен Ына. По его итогам стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона.

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