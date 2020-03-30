КНДР заявила об испытаниях многозарядной пусковой установки

Испытания крупногабаритной многозарядной пусковой установки проведены в Северной Корее. Об этом сообщает центральная газета народной республики Rodong Sinmun в понедельник, 30 марта.

Издание отмечает, что испытательные стрельбы с целью с целью подтверждения тактических и технических характеристик сверхбольшой многозарядной пусковой установки прошли 29 марта. Тип установки на данный момент не сообщается, но испытания прошли успешно. Присутствовал ли на стрельбах лидер КНДР Ким Чен Ын неизвестно.

29 марта комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи сообщил, что Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.

21 марта КНДР произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Запуск осуществлялся из провинции Пхенан-Пукто.

Пхеньян регулярно устраивает запуски ракет в сторону Японии. Пока ни один снаряд до японских вод не долетел.

9 марта Северная Корея провела учения с целью проверки способности дальнобойной артиллерии нанести внезапный военный контрудар. Они прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына.

Лидер КНДР поставил задачу и далее усиленно готовить артиллеристов, чтобы превратить артиллерию в самый мощный в мире род войск, которого все боятся.