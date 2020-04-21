Жителей Подмосковья предупредили о мошенничествах с QR-кодами

В соцсетях появились нелегальные предложения о продаже QR-кодов для передвижения по Москве и Подмосковью, которые официально оформляются бесплатно. Об этом предупредили в областном ГУ МВД 21 апреля.

Так, в одной из соцсетей правоохранители обнаружили сообщение о продаже QR-кода за 1,5 тыс. рублей.

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что все подобные сервисы нелегальны и грозят потерей не только денег, но и персональных данных. Цифровые пропуска оформляются бесплатно», — напомнила начальник пресс-службы управления Татьяна Петрова.

Правоохранители призывают граждан не вестись на подобные предложения и не перечислять злоумышленникам деньги. О подобных попытках мошенничества следует сообщать в полицию.

Ранее в этот день столичные власти предупредили горожан об участившихся случаях мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб. Как правило, они пытаются попасть в квартиры под предлогом замены счетчиков или проверки газовых плит и пытаются продать дорогостоящее оборудование.

В московской прокуратуре зафиксировали рост числа случаев мошенничества — на них приходится 28% всех зарегистрированных преступлений в столице. Количество краж и киберпреступлений также возросло.

По состоянию на 21 апреля, в России подтвердились 52 763 случая заболевания COVID-19, из них 5642 — за последние сутки. 3873 человека вылечились. 456 пациентов скончались.

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