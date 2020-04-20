В МВД раскрыли популярные способы кражи денег с банковских карт

Мошенники всё чаще используют вредоносные программы для похищения денег с банковских карт. Об этом в понедельник, 20 апреля, рассказали в пресс-службе российского МВД.

Злоумышленники заражают смартфон или компьютер своей жертвы вирусом, который тайно собирает для них информацию о подключенных услугах дистанционного банковского обслуживания. После этого мошенники списывают денежные средства со счетов ничего не подозревающих россиян.

«Ежегодно возрастает число хищений денежных средств со счетов клиентов банков, которые осуществляются при помощи методов социальной инженерии, а также посредством заражения смартфона или компьютера жертвы вредоносным программным обеспечением», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Вычислить присутствие вируса в своем гаджете, по данным МВД, можно. Одним из признаков «заражения» мобильного телефона является направление «пустых» СМС- или MMC-сообщений на телефоны из списка контактов устройства.

Смартфон получившего такое сообщение адресата, в случае если он открыл его, подхватывает киберзаразу в виде, например, троянской программы.

«Задача троянской программы — обеспечить злоумышленнику доступ к устройству жертвы и возможность управления им. Всё это происходит незаметно», — отметили в ведомстве.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников и с вашего счета пропали деньги, то в МВД советуют срочно отключить телефон и обратиться в свой банк, чтобы заблокировать операции с расчетным счетом и отозвать совершенный преступниками перевод. Затем пострадавшему следует подать письменное заявление в банк об отзыве платежа, возврате средств и заблокировать доступ к системе «Мобильный банк».

Обращаться в полицию необходимо в течение одного дня после указанных действий. В ведомстве отметили, что самостоятельно заниматься поиском и удалением вирусов с телефона, а также отправлять его в сервисные службы не следует.

Чтобы добраться до вашего счета через гаджет, мошенники также используют зеркальные сайты банка. Как пояснили в МВД, злоумышленники создают сайт, внешне идентичный официальному сайту банка. Причем его адрес так же трудноотличим от оригинала. Когда человек пытается зайти на таком сайте в «Личный кабинет», то после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта. СМС-оповещение о входе, если оно предусмотрено, не поступает на мобильный телефон.

В случае если вы заподозрили неладное, МВД советует незамедлительно обратиться в кредитную организацию и заблокировать счет.

16 апреля специалисты компании Group-IB обнаружили 37 мошеннических сайтов, Telegram-каналов и Instagram-аккаунтов, продающих поддельные цифровые пропуска на период самоизоляции.