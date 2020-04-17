В правительстве Петербурга рассказали об отличиях волонтеров от мошенников

В медиацентре правительства Санкт-Петербурга в пятницу, 17 апреля, рассказали о том, как отличить волонтера от мошенника в условиях самоизоляции.

«Волонтер приходит только после заявки на «горячую линию» <…> Волонтер никогда не будет просить перевести деньги до того, как принес продукты или лекарства: вы расплачиваетесь за покупки только по чеку, который принес волонтер», ― цитирует сообщение «Интерфакс».

Также отмечается, что волонтер в отличие от мошенника отдаст все необходимые пакеты в подъезде, не заходя в квартиру. Кроме того, отличительной особенностью добровольцев являются жилеты, на которых есть бейджи с индивидуальными номерами.

Накануне сообщалось, что на фоне распространения коронавируса мошенники начали выманивать средства со счетов под видом перевода социальных выплат.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели ― 2590.

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