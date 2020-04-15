Эксперт рассказал о схеме мошенников через «трудоустройство» на фоне пандемии

В период кризиса на фоне пандемии коронавируса мошенники разрабатывают новые схемы обогащения, учитывая рост спроса на дистанционную работу. Об этом в среду, 15 апреля, рассказал «Известиям» генеральный директор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

«Ежедневно в интернете появляются нелегитимные сайты, предлагающие помощь в трудоустройстве и удаленную работу, часто на них размещено сразу несколько вакансий с хорошей почасовой оплатой. Но все мы знаем, где бывает бесплатный сыр, тем более в такой нестабильной ситуации, как сейчас», — заявил Солодовников.

Он подчеркнул, что схема мошенничества на таких сайтах устроена просто: человек заполняет на портале специальную форму, а затем получает письмо с вариантами трудоустройства. Как правило, это оператор call-центра или онлайн-консультант.

Кроме того, такое письмо содержит информацию о том, что компания сотрудничает с крупнейшими рекрутинговыми агентствами и на вакансию уже собралось много соискателей. Таким образом, претендент на должность начинает торопиться и забывает об осторожности, предоставляя неизвестным людям свои паспортные данные и номер СНИЛС.

Следующим этапом, по словам эксперта, идет получение реквизитов банковской карты якобы для дальнейшего перечисления зарплаты. Как следствие, это приводит к компрометации и риску хищения денежных средств.

«Чтобы максимально обезопасить себя от мошенников, мы советуем не только проявлять бдительность, но и включать своего внутреннего критика. Искать работу лучше только на общеизвестных рекрутинговых порталах или на официальном сайте интересующей вас организации. Не стоит доверять «специальным», «только для вас» предложениям о трудоустройстве, полученным по электронной почте», — резюмировал Солодовников.

Несколько дней назад Сбербанк предупредил о новых способ кражи денег на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Одной из таких схем является якобы компенсация за ущерб от коронавируса.

На прошлой неделе специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, как защититься от новых способов мошенничества на фоне пандемии коронавируса. Прежде всего он призвал не отвечать на СМС-сообщения и ни в коем случае не открывать ссылки, чтобы не дать вирусу пробраться в гаджет.