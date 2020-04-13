Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Одной из схем является якобы компенсация за ущерб от вируса. Злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, но таким образом собирают информацию о персональных данных и картах.

Также мошенники адаптируются к тому, что большинство российских граждан работает из дома. Так, с начала пандемии было зарегистрировано 1,7 тыс. новых доменов, которые содержат название сервиса популярной видеосвязи Zoom.

Еще одной схемой стали звонки преступников от имени работников городских поликлиник. Они сообщают, что человек якобы контактировал с зараженным коронавирусом, и предлагают сделать анализ, который стоит, по их словам, 5 тыс. рублей.

Некоторые злоумышленники сообщают о серьезных проблемах по результатам анализов и предлагают купить дорогостоящие лекарства, но после покупки граждане выясняют, что приобрели безвредные пищевые добавки.

«В целом могу сказать, что тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остается неизменной — украсть ваши данные и деньги», — заключил Кузнецов.

Ранее, 12 апреля, власти Москвы предупредили жителей о мошенниках, которые предлагают оформить цифровые пропуска для передвижения по городу в социальных сетях.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения COVID-19 (2186 за последние сутки), 130 человек скончались, выздоровел 1291 человек.

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