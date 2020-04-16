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Эксперты нашли 37 онлайн-ресурсов по продаже в Москве поддельных пропусков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Специалисты компании Group-IB обнаружили 37 мошеннических сайтов, Telegram-каналов и Instagram-аккаунтов, продающих поддельные цифровые пропуска на период самоизоляции. Об этом говорится в пресс-релизе компании, которые есть в распоряжении «Известий».

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Начиная с 13 апреля, эксперты зафиксировали резкий скачок численности мошеннических ресурсов, паразитирующих на теме выдачи электронных пропусков.

Изначально, по данным компании, кибераферисты пытались обмануть граждан исключительно при помощи специальных сайтов-лендингов и Telegram-каналов. Однако во вторник, 14 апреля, в Cети были зарегистрированы и Instagram-аккаунты, предлагающие решить проблемы с электронными пропусками в срочном порядке.

Стоимость подобных поддельных пропусков на сайтах варьируется от 3 до 4,5 тыс. рублей. При этом «пропуск» на дом может доставить курьерская служба. Расценки на подделки в Telegram-каналах чуть выше — от 3 до 5,5 тыс. рублей за лжедокумент. Получить его можно в цифровом формате.

Попасться на удочку мошенников за самую маленькую сумму — 2999 рублей — граждане могут в Instagram, где преступники предлагают им готовый «Q-Kod», присылаемый в течение 40 минут.

«В качестве дополнительной опции на некоторых ресурсах предлагают «оформить» справку с места работы — из продуктового магазина (3 тыс. рублей), «Удостоверение фармацевта» (5 тыс. рублей), «Удостоверение врача» (7 тыс. рублей), поскольку все эти профессии входят в перечень, на которые не распространяются ограничения в период режима самоизоляции», — сообщили в компании.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день 12 ресурсов и один Telegram-канал, продающие поддельные пропуска, заблокированы.

12 апреля Group-IB сообщила о том, что кибермошенники начали рассылать россиянам фальшивые уведомления об уплате штрафов за нарушение режима самоизоляции.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома. К 14 апреля было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков, большинство из них — для совершения поездок на работу.

Для детей младше 14 лет пропуск не требуется, но передвигаться по городу они могут только в сопровождении родителей.

Оформить пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

За минувшие сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество инфицированных достигло 27 938 человек. Случаи заражения зарегистрированы в 78 регионах страны.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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