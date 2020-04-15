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В России число киберпреступлений выросло почти на 84%

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Фото: Global Look Press/Lisa Forster/dpa
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В России за три месяца 2020 года число преступлений с использованием IT-технологий выросло почти на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает МВД РФ в среду, 15 апреля.

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Из-за данного фактора уровень преступности в стране в целом увеличился на 4% за указанный период.

«Продолжает оказывать существенное влияние на криминогенную ситуацию киберпреступность. Количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Число мошенничеств за март текущего года увеличилось на 48,5% по сравнению с прошлым годом, при этом количество преступлений с использованием электронных средств платежа возросло более чем в два раза.

В то же время по сравнению с мартом 2019 года в стране сократилось число убийств и покушений на убийства, разбоев и грабежей.

В марте глава Генпрокуратуры Игорь Краснов заявил, что случаи кибермошенничества в России практически не раскрываются.

По его словам, количество киберпреступлений в стране за последние пять лет выросло более чем в 25 раз: с 11 тыс. до 295 тыс. Раскрывается всего 9% из них.

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