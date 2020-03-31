Эксперт дал советы по кибербезопасности при работе из дома

Для того чтобы максимально обезопасить данные при удаленной работе, сотруднику следует взять свой рабочий компьютер домой, потому что он уже настроен и готов к работе, рассказал «Известиям» директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов во вторник, 31 марта.

В случае если технику невозможно перевезти и приходится работать на личном компьютере, с ней должны поработать специалисты, сказал эксперт.

В частности, проверить на вирусы, установить необходимый софт. Администратор настроит антивирус и файервол, а в случае возникновения проблемы экстренно подключится к компьютеру сотрудника и решит ее.

«Нужно сделать копию всех важных данных, а лучше несколько. И хранить их в недоступном для мошенников месте, защитив надежными криптостойкими паролями», — сказал Мясоедов.

По его словам, если данные не являются секретными, можно сделать копию в облачном сервисе, что даст сотруднику возможность восстановить ее из любого места.



Лучше всего потратить средства и обеспечить сотрудников лицензионным программным обеспечением, добавил эксперт.

Разработчики лицензионного ПО регулярно его обновляют. Таким образом, они «залатывают» все уязвимости и делают программы менее доступными для мошенников, заключил Мясоедов.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены и в других регионах России.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 2337 случаев заражений коронавирусом. Из них 121 вылечился, 17 скончались.

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