Власти Москвы предупредили о выдающих себя за коммунальщиков мошенниках

Власти Москвы предупредили о мошенниках, выдающих себя за сотрудников коммунальных служб. Об этом 21 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

«Судя по сводкам полиции и сообщениям в социальных сетях, активизировались мошенники, которые приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, нередко при этом пытаются продать дорогостоящее оборудование», — рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в связи с распространением коронавируса в Москве отменены проверки газового оборудования, счетчиков воды и электричества. Выезд специалистов осуществляется только по заявке граждан, и время их приезда согласовывается. Бирюков добавил, что информация о будущем визите сотрудников коммунальных служб публикуется на стенде подъезда.

Ранее, 16 апреля стало известно, что специалисты компании Group-IB обнаружили 37 мошеннических сайтов, Telegram-каналов и Instagram-аккаунтов, продающих поддельные цифровые пропуска на период самоизоляции.