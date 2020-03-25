Аналитики Bloomberg предсказали Европе сильнейший экономический кризис

Мощнейший экономический кризис ждет еврозону, на фоне коронавируса и в связи с этим фактической остановкой деловой активности. Такие прогнозы делают аналитики Bloomberg.

Индекс деловой активности (PMI), на фоне пандемии, установил своеобразный антирекорд за все время наблюдений, достигнув минимума с 1998 года. Показатель оказался даже хуже, чем во времена всемирного экономического кризиса 2008 – 2009 годов.

На сегодняшний день стремительное распространение COVID-19 вызвало падение спроса на товары и проблемы с поставками. Остановили свое производство многие крупнейшие европейские автоконцерны. Так закрылись заводы PSA (Peugeot, Citroen, Opel и Vauxhal), Fiat Chrysler (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge) и крупнейший производитель автомобилей в мире Volkswagen, чьи предприятия находятся по всей Европе и за ее пределами.

Эксперты Bloomberg ожидают сильнейшее падение ВВП в Евросоюзе с момента его образования.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 415 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть более 108 тыс. человек.

Ранее кризис предрекли нефтяным монархиям.Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива могут в скором времени столкнуться с серьезным финансовым упадком.