В США могут снять введенные из-за COVID-19 ограничения на частный сектор к 12 апреля

Администрация США хотела бы снять введенные из-за коронавируса ограничения на работу частного сектора страны к 12 апреля, заявил во вторник, 24 марта, президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Мне хотелось бы, чтобы страна (предприятия — Ред.) открылась и была готова взяться за дело к Пасхе», — приводит его слова ТАСС.

Американский лидер также заявил о желании снять ограничения на связи США с внешним миром к этому сроку.

По данным университета Джона Хопкинса в США, число жертв коронавируса в стране достигло 600, а число заражений составило почти 50 тысяч.

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