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Трамп на следующей неделе примет решение о возобновлении работы предприятий

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Через 15 дней власти США примут решение о том, когда надо возобновить работу промышленного сектора в условиях распространения коронавируса. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, сообщает ТАСС.

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Упомянул глава Белого дома и частный сектор.

«Мы будем использовать данные, чтобы рекомендовать новые правила, чтобы позволить местным организациям осторожно возобновить свою деятельность в подходящее время», — сказал Трамп, отметив, что США были созданы не для того, чтобы экономическая деятельность в них останавливалась.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, в свою очередь, сообщила, что для противодействия взвинчиванию цен на необходимые товары президент подписал указ о недопустимости необоснованного роста цен в условиях распространения коронавируса.

«Это посылает ясный сигнал о том, что мы не позволим тем, кто взвинчивает цены, навредить благосостоянию США в этот час», — написала она в Twitter.

Ранее главный хирург США Джером Адамс заявил, что в течение недели в стране ожидается ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2.

По состоянию на 23 марта США вышла на третье место по заболеваемости COVID-19. Всего в стране по данным Worldometers более 42 тыс. заболевших и 517 умерших.

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