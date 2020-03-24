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В Армении закрывают кафе и рестораны из-за коронавируса

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о закрытии всех ресторанов и кафе в стране. Такое заявление он сделал в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

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«Исключение будет сделано только для служб доставки. Будут прекращены строительные работы и деятельность некоторых предприятий легкой промышленности, например, текстильной», — добавил он. Пищевая промышленность продолжит работу, сообщил Пашинян.

«Продовольственные магазины продолжат работу в обычном режиме, и вы будете иметь возможность осуществлять покупки, как обычно. Будет разрешено производство продуктов питания, напитков, табачных изделий, санитарно-гигиенических принадлежностей и бумаги для бытовых нужд», — сообщил премьер.

С 16 марта по 14 апреля в Армении действует режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса.

В Армении по положению на 24-е марта подтверждено 235 случаев коронавируса.

Всемирной организации здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. 23 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на полночь 24 марта, всего в мире подтверждено более 370 тыс. случаев заболевания, скончались 16,4 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

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